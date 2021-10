Anffas Crema, lunedì 11 ottobre riapre la piscina Kered’Onda

CREMA - La piscina Kered’Onda di Anffas Crema è finalmente pronta a riaprire i battenti. Le attività per grandi, piccini,

future mamme, neomamme, anziani e persone con disabilità riprenderanno il prossimo lunedì 11 ottobre. Nei mesi scorsi era stata attivata una raccolta fondi per consentirne la riapertura in sicurezza, dopo l’ennesimo stop forzato, causato dall’emergenza sanitaria. “Finalmente siamo carichi per ripartire - ammette la coordinatrice Barbara Donarini - ma se siamo qui oggi è soprattutto grazie alla solidarietà di quanti, anche con un piccolo contributo, hanno sostenuto i lavori necessari alla riapertura. È stato integralmente rifatto il rivestimento della piscina con materiali innovativi, sono stati messi nuovamente in funzione tutti gli impianti di idromassaggio”. Rinsaldati pure i sostegni esterni all’impianto. “Tutto questo è stato possibile grazie ai contributi raccolti sulla piattaforma Gofundme. Tanta, però, è stata anche la solidarietà ricevuta direttamente”. Fondamentale il contributo di privati e dell’associazione Crema Popolare per il territorio. Ad oggi sono stati raccolti circa 20 mila euro. I lavori, tuttavia, non sono ancora terminati. “Abbiamo deciso di temporeggiare sulla pannellatura esterna per i costi troppo elevati”. La raccolta fondi prosegue a questo link o è anche possibile donare direttamente alla struttura tramite IBAN: IT92N0306909606100000007769, causale: sostegno piscina Kered’Onda.

Tuttavia il desiderio di ripartire è infinito: “In questi mesi difficili – continua Donarini – abbiamo riscoperto la forza della

solidarietà. Abbiamo sentito vicina un’intera comunità per un progetto inclusivo che riguarda tutti. E questa è per tutti noi una grande vittoria”. La piscina di Anffas è un presidio fondamentale per il territorio, ormai da 18 anni. “A dicembre diventerà maggiorenne: dovremo festeggiare questo traguardo come si deve”. Per la presidente di Anffas Crema aps, Daniela Martinenghi “questa struttura ha saputo accompagnare intere generazioni nel percorso di crescita, accogliendo bimbi appena nati che ora sono adolescenti”. “Non solo, continua ad essere un riferimento importante per future mamme, neomamme, anziani e persone con disabilità. Tutto questo dimostra la forza di un progetto condiviso, che oggi può continuare soprattutto grazie alla solidarietà dei cremaschi”. Questa ripartenza ha il sapore “della rinascita. Per tutti e per ciascuno, ma siamo consapevoli che possiamo continuare solo insieme. Che il nostro è un progetto per tutti”. È già possibile iscriversi a tutti i corsi. “Da lunedì riprenderanno tutte le attività” chiude Donarini. “Abbiamo scelto di riattivare tutti i corsi”. Gli ingressi sono contingentati. Obbligatorio il green pass. Per informazioni 3357898278.