Cascina Sereni, Interflumina la trasformerà in un EcoOstello-Agriturismo

CASALMAGGIORE - La Cascina Sereni è formalmente di proprietà dell’Associazione Atletica Interflumina, che la trasformerà in un EcoOstello-Agriturismo. Lo ha reso noto il presidente del sodalizio sportivo, Carlo Stassano. Ieri, mercoledì 29, davanti al notaio Augusto Henzel, il proprietario dell’immobile Sergio Sereni e Stassano hanno firmato l'atto di donazione e la conseguente accettazione. “Mentre firmavo sono stato colto da forte emozione per aver certificato una straordinaria generosità da tempo annunciata ma che proprio in quel momento assumeva concretezza”, commenta Stassano, che ribadisce la sua gratitudine verso Sereni. I lavori sarebbero dovuti iniziare in questi giorni, ma l’avvio delle opere è slittato alla fine di ottobre in attesa che giungano i computi metrici estimati aggiornati da parte delle tre imprese edili che hanno inteso concorrere per la ristrutturazione dell’immobile. Fondazione Cariplo ha assegnato all’Interflumina un contributo di un milione di euro per finanziare l’operazione. Da segnalare inoltre che il 23 ottobre alle 16 alla Cascina Sereni sarà celebrata una messa per commemorare la figura del pedagogista Amilcare Acerbi, che ha collaborato attivamente alla redazione del progetto di trasformazione dell’immobile rurale e a diverse attività educative avviate dall’Interflumina.