Wefly! Team, nuova flotta di velivoli acrobatici autocostruiti

CREMONA - Il Wefly! Team, dal 2007 prima e più importante pattuglia aerea al mondo in cui due dei tre piloti sono diversamente abili, che ha una delle sue basi operative all'aeroporto di Cremona-Migliaro, ha presentato allo scalo di Milano-Bresso la nuova flotta di velivoli acrobatici Van’s Rv-7 - autocostruiti grazie alla collaborazione con il Cap-Club aviazione popolare - con la livrea ideata dal designer aeronautico Mirco Pecorari di Aircraftstudiodesign e la nuova formazione per la stagione 2022, in cui viene inserito il pilota Walter Mondani, attualmente in addestramento. L’evento si è svolto in collaborazione con Aopa Italia e Aero Club di Milano. I nuovi aerei del leader e del gregario di sinistra sono stati costruiti dagli stessi piloti del team, partendo da un kit di base prodotto dall’azienda statunitense Van’s Aircraft, in circa 3.500 ore di lavoro (4 anni). Si tratta di aerei Experimental biposto affiancati, monomotore Lycoming a pistoni da 180 Cv con elica a passo variabile, avionica digitale e dotati di un comando specifico che riunisce in una sola leva il controllo del gas e del timone, consentendo la condotta senza l’uso delle gambe.

La pattuglia è stata fondata nel 2007 da Alessandro Paleri, Fulvio Gamba, Marco Cherubini ed Erich Kustatscher da un’idea del 2005 di Alessandro e Fulvio (poi deceduto in un incidente di volo). Il leader è Paleri, milanese con circa 2.500 ore di volo all'attivo ed è tetraplegico dal 1987; Cherubini, invece, è il gregario di sinistra: è bresciano, ha circa 2mila ore di volo ed è paraplegico dal 1995. Entrambi, quindi, non hanno l'uso delle gambe e pilotano i loro aerei solo con le mani, grazie al comando speciale, progettato e realizzato dallo stesso Alessandro che è un ingegnere aerospaziale, laureato al Politecnico di Milano. Vola con loro, come gregario destro, l’altoatesino Kustatscher, veneziano d’adozione, tra i più famosi istruttori ed esaminatori di volo Vds italiani, con oltre 30mila ore di volo al suo attivo su aerei, elicotteri e autogiro. Dal 2022, inoltre, fa il suo ingresso in formazione anche Walter Mondani, monzese classe 1971, con circa 1.100 ore volo totali all’attivo.

Dalla sua nascita il WeFly! Team, testimonial della Federazione nazionale piloti disabili "Baroni Rotti" con sede a Castiglion Fiorentino (Ar), porta il tricolore italiano nei più importanti air show di tutto il mondo, riscuotendo ovunque consensi e successo ed è portavoce di un messaggio d’inclusione e resilienza: con il dovuto impegno, tutte le barriere possono essere superate e i sogni, anche i più difficili, possono diventare realtà. La loro esibizione dura circa 10 minuti; non prevede per ora manovre acrobatiche vere e proprie ma una serie di evoluzioni in formazione stretta; una sorta di danza a tempo di musica che mette in evidenza l'eleganza delle figure e l'abilità dei piloti, sempre entro i limiti di sicurezza e di operabilità dei loro aeroplani, aspetti ai quali il WeFly! Team è particolarmente attento. Oltre agli air show, il WeFly! Team s’impegna, ogni anno, nelle giornate Piloti per un giorno, totalmente gratuite, dedicate alla promozione del volo per le persone disabili. “Osa volare” è il motto in cui crede la pattuglia: attraverso i battesimi del volo e la partecipazione a convegni ed incontri motivazionali in scuole e associazioni, mette a disposizione la propria esperienza per incoraggiare in tutti, disabili e non, la voglia di impegnarsi a fondo per realizzare i propri progetti.