Pendolari senza pace: atto vandalico, treno cancellato

CREMA - Un atto vandalico ai danni del regionale 10615 delle 7,07 da Treviglio per Cremona - convoglio utilizzato anche dagli studenti di Caravaggio, Capralba e Casaletto Vaprio che frequentano le superiori in città - ha provocato la cancellazione della corsa da parte di Trenord.Probabilmente nella notte, sono stati aperti gli estintori nella cabina del macchinista, bloccando così il convoglio in stazione.

Il regionale non è dunque partito dalla cittadina bergamasca. Già prima dell'alba si erano registrati pesantissimi disagi per i pendolari cremaschi con 30 minuti di ritardo per il diretto 10604 per Milano delle 6,04 da Cremona e la cancellazione del successivo, il 10606 previsto in partenza dal capoluogo provinciale alle 6,35.