Bar chiuso alle 21, a Monte Cremasco la protesta di titolari e avventori

MONTE CREMASCO - Da due mesi in via Nazario e Celso, nel centro del paese, i residenti non vivono più a causa degli schiamazzi sino a notte fonda. Decine le segnalazioni giunte in Comune e diversi gli interventi delle forze dell'ordine per riportare la calma. A partire da ieri è entrata in vigore l'ordinanza firmata dal sindaco Giuseppe Lupo Stanghellini: impone al bar Erasmus, situato sotto in portici della via, la chiusura anticipata tutte le sere alle 21 e sino al 15 gennaio 2022. Obiettivo fermare il baccano sino a tarda ora, partendo dal presupposto che si tratti di clienti del locale. Immediata la protesta dei titolari, affiancati da una trentina di avventori. Ieri sera è stato organizzato un sit in con striscioni davanti al locale, contestando la decisione del sindaco. I gestori sostengono di non avere colpe se in strada davanti al bar c'è gente che non rispetta le regole del vivere civile. "Il bar è innocente, stop ai maleducati", uno degli slogan. Poi si sono spostati sotto casa del sindaco. Slogan e proteste sono continuati sino a sera inoltrata. Sul posto i carabinieri di Pandino che hanno identificato i manifestanti.