Trescore Cremasco, bilancio comunale in ritardo: è polemica

TRESCORE CREMASCO - «Una figuraccia. Un danno d’immagine che mai prima d’ora il Comune aveva subito: tre mesi di ritardo». Minoranza scatenata, in consiglio comunale. Bersaglio del gruppo Uniti per Trescore, il sindaco Angelo Barbati, giudicato responsabile della mancata approvazione del conto consuntivo del bilancio 2020 nei termini di legge e della conseguente diffida inviata il 31 agosto scorso a ciascun consigliere comunale dal prefetto di Cremona Vito Danilo Gagliardi «ad adottare la deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione del bilancio 2020 entro venti giorni dall’ultima data di notifica del presente provvedimento», che è stata quella del 2 settembre scorso. Il consuntivo è stato approvato entro il tempo limite ma il consiglio comunale ha rischiato seriamente di incappare nella procedura di scioglimento d’ufficio prevista in caso di prolungata inadempienza. Durissimo l’intervento di Uniti per Trescore in sede di dichiarazione di voto (contrario). «Riteniamo grave — ha detto il capogruppo Giancarlo Ogliari — che il sindaco non abbia provveduto a far sì che il rendiconto venisse approvato nei termini di legge, ma non solo: constatiamo infatti, dalla lettura della diffida, che il sindaco non ha nemmeno provveduto a rispondere alla lettera del prefetto dell’11 giugno scorso con la quale si chiedevano gli estremi dell’avvenuta approvazione nei termini; pertanto, in mancanza di riscontro il Comune è stato sollecitato a fornire le indicazioni richieste. Successivamente, a seguito della lettera del Comune del 30 agosto scorso nella quale si comunicava l’avvenuta approvazione dello schema del consuntivo 2020 da parte della giunta, il prefetto, rilevato che il consiglio comunale non aveva ancora provveduto ad approvare il rendiconto di gestione e diffidava ad adottare la deliberazione nel termine di venti giorni dal deposito dello schema di rendiconto. Tutto questo non fa onore né al nostro Comune, né ai consiglieri comunali. Ci auguriamo pertanto che un fatto simile non si ripeta». La minoranza ha concluso la propria dichiarazione facendo notare alcune problematiche segnalate dall’organo di revisione dei conti. «Di norma — ha concluso Ogliari — questi atti di routine si fanno nei tempi previsti».

«L’approvazione di un conto consuntivo del bilancio — replica Angelo Barbati — è un atto tecnico. Ricordo alla minoranza che dal 1997 sono stati introdotte le figure dei responsabili di servizio e se questi sbagliano, e sbagliare si può, il sindaco non può avere delle colpe. Comunque abbiamo già inviato la documentazione al Prefetto al fine di chiarire la questione. L’opposizione mi dice che devo essere attento? Quando l’attuale capogruppo di minoranza era sindaco di Trescore e dai banchi dell’opposizione gli si poneva una domanda, lui diceva che per rispondere c’era un funzionario preposto a quel settore».