Binari addio: «E ora arriva l’asfalto»

TRESCORE CREAMSCO - Via Europa cambia volto con l’eliminazione dei vecchi binari, ormai dismessi. E la posa dell’asfalto. Sono iniziati da un paio di giorni i lavori di sistemazione della strada che si snoda dalla rotonda per Cremosano e porta a Casaletto Vaprio.

In via Europa c’erano dei doppi binari che partivano dalla stazione e arrivavano nei magazzini della ditta Torazzi, oggi Pozzali, per portare le merci

Ad illustrare l’intervento è direttamente il sindaco Angelo Barbati, che lo ha fortemente voluto. Approvandolo assieme alla giunta comunale da lui guidata: «In via Europa c’erano dei doppi binari che partivano dalla stazione e arrivavano nei magazzini della ditta Torazzi, oggi Pozzali, per portare le merci. Da anni — prosegue — erano del tutto in disuso, ma continuavano ad attraversare la strada e creavano problemi. Da qui la decisione di rimuoverli».

Via Europa è sempre stata particolare. «Tanti anni fa — entra nel dettaglio il sindaco Barbati — era stato costruito pure un muro che la chiudeva a metà e impediva di raggiungere Casaletto. Dietro a quella decisione c’erano delle motivazioni di tipo urbanistico. Nel 1999, abbiamo deciso di demolire quel muro e la strada da allora è tornata ad essere utilizzata».

La presenza dei vecchi binari che la tagliavano, però, rappresentava un motivo di disagio. «I doppi binari — spiega Barbati — creavano dei problemi e poi tutto attorno l’asfalto continuava a rompersi. Da qui la decisione di toglierli e di risolvere una volta per tutte il problema».

Sono stati quindi rimossi, insieme al vecchio asfalto. La strada è stata rasata e nei prossimi giorni verrà posato un nuovo manto di catrame.

«Una volta riasfaltata — conclude il sindaco — verranno posizionati due rallentatori, in maniera da far moderare la velocità e rendere la strada più sicura. L’intero intervento costerà 40 mila euro, 30 mila dei quali provengono da un finanziamento della Regione, che è destinato appunto a questo tipo di opere. Ne abbiamo approfittato per sistemare questa strada, che tornerà ad essere tranquillamente utilizzata».