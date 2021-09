Ats Val Padana, incremento delle prenotazioni con estensione Green pass

CREMONA - Un considerevole incremento delle richieste di vaccinazione da parte della popolazione. E' la situazione che emerge dalla raccolta dei dati di Ats Val Padana in provincia di Cremona e che fanno riferimento al periodo temporale che va dal 13 al 22 settembre, in concomitanza con l'estensione da parte del Governo dell’applicazione del Green Pass, in linea con quanto sta avvenendo a livello nazionale e regionale.

Il numero delle prenotazioni per l'effettuazione della prima dose, al 13 settembre, era di 588; al 17 settembre il numero è passato a 2.314 (+294%, incremento percentuale rispetto alla rilevazione del 13/09); al 22 settembre il numero è di 4.224 (+618%, incremento percentuale rispetto alla rilevazione del 13/09).

EFFETTO GREEN PASS SULLE PRENOTAZIONI DEL VACCINO ANTI COVID-19