Venditore abusivo di alcolici: tra i clienti anche minorenni

CREMA - La segnalazione è sul tavolo del comandante della polizia locale Dario Boriani: pare che la sera, specialmente nel fine settimana, ci sia una persona che vende alcolici ai giardini di Porta Serio. Tra i clienti ci sarebbero anche dei minorenni. Sui social circola anche una foto di questo presunto venditore abusivo: nel caso gli alcolici vengano acquistati da under 18 si tratta di un reato. Saranno predisposte verifiche in merito da parte delle forze dell’ordine, non è escluso che vengano organizzate pattuglie in borghese. Da quanto emerso dalla segnalazione questa persona si muoverebbe in bicicletta, con tanto di contenitore frigorifero portatile per mantenere fresche le bevande. Prima di procedere nei suoi confronti le forze dell’ordine dovranno innanzitutto accertare l’effettiva cessione di bibite o alcolici, insomma cogliere sul fatto il responsabile.