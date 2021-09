Mattarella, lettera all'Academia Cremonensis: "Il repubblicano, dono bellissimo"

CREMONA - La lettera è arrivata alla sede dell’Academia Cremonensis in palazzo Mina Bolzesi, carta pergamenata, stemma della Repubblica e l’intestazione "Il Presidente della Repubblica". Sergio Mattarella ha voluto ringraziare - scrivendo di suo pugno la missiva - Fabio Perrone e l’Academia Cremonensis per il dono del violino «Il repubblicano», inviatogli al Quirinale in occasione del 75º anniversario della Repubblica, in occasione della Festa del 2 giugno. Ad accompagnare il violino anche un volume con le testimonianze fotografiche delle massime autorità civili e culturali della città, oltre a un saggio sul violino e sulla storia identitaria di Cremona nel Novecento. Lo strumento è stato particolarmente apprezzato dal Capo dello Stato che, nella lettera di ringraziamento inviata, ha scritto «Gentile Professore, La ringrazio molto per il bel violino Il Repubblicano realizzato presso l’Academia per i 75 anni della Repubblica» e non ha mancato di sottolineare che «il significato di questo simbolo della nobile tradizione cremonese è di grande importanza».