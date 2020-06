Liuteria, violino in omaggio al genio di Saint-Exupéry

CREMONA (2 giugno 2020) - I violini di Stradivari e Amati erano fedeli compagni di viaggio e di emozioni per l’autore del Piccolo Principe, romanziere e aviatore, ma anche musicista. Un aspetto questo poco noto e che è stato valorizzato da Fabio Perrone, esperto di liuteria che così ha voluto legare la figura di Antoine de Saint-Exupéry a Cremona, passando curiosamente per la Sardegna; passaggio che si deve alle origini sarde di Perrone. A unire il tutto sarà un violino nuovo di zecca con tanto di stemma araldico della famiglia Saint Exupéry realizzato a Cremona. L’iniziativa è dell’Academia Cremonensis per i 120 anni della nascita dell’autore del Piccolo Principe, lo strumento è stato realizzato da Giovanni Colonna e decorato da Elena Rosa Negrotti.

