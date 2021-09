Due anni fa l'addio a Marco Bazzani: la sala Forum porterà il suo nome

CASALMAGGIORE - Due anni or sono quel malore fatale che se lo portò via all’età di 55 anni: un evento che ha profondamente colpito l’intera comunità casalasco-piadenese e il mondo del giornalismo. Oggi alle 18, Marco Bazzani, ex capo servizio della redazione di Casalmaggiore del giornale La Provincia di Cremona, verrà ricordato con una speciale cerimonia all’interno della redazione di via Pozzi 15. Il cda del quotidiano, infatti, ha voluto dedicare alla sua memoria la sala Forum e idealmente la redazione di Casalmaggiore cui Marco ha dedicato la sua intera vita professionale con indiscutibile successo e apprezzamento.



Alla cerimonia saranno presenti i consiglieri di amministrazione della Società Editoriale Cremonese (SEC) Matteo Bernardi e Vittorio Sarzi Amadè, il direttore de La Provincia di Cremona, Marco Bencivenga, a rappresentare l’intera redazione, il direttore di PubliA Marco Aschedamini, il presidente del Rotary Piadena Oglio Chiese — di cui Bazzani era socio da qualche anno — Francesco Fabozzi. Insieme a loro la vedova Nunzia Camisani e il fratello Davide, collaboratore del giornale. Marco Bazzani verrà ricordato oggi alle 9 nel corso della messa nella parrocchiale di Piadena Drizzona.