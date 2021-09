Tromba d'aria a Soresina, colpiti la zona industriale e il palasport

SORESINA - Una tromba d'aria ha colpito nel primo pomeriggio la zona industriale di Soresina con tetti sradicati e vetri rotti, ed anche automobili fortemente danneggiate. Danni ingenti sono stati rilevati anche al palazzetto dello sport di via dello Stadio e nella zona stazione. Sotto il ponte vicino all'ospedale viene segnalata una pianta in mezzo alla strada. In diverze zone è saltata la luce. All'opera gli uomini della Protezione civile ANAI di San Bassano, guidati dal sindaco Giuseppe Papa e i vigili del fuoco. GUARDA IL VIDEO

FOTO: FOTOLIVE/PAOLO SANTE CISI

La tromba d'aria ha colpito anche nella Bassa Bresciana con Pontevico che risulta essere il paese più colpito dal maltempo e nel Lodigiano, in particolare nel Comune di Corte Palasio.