Di notte esplode la violenza: risse e aggressioni a Soncino, Castelleone e Ostiano

CREMONA - Notte decisamente agitata, quella appena trascorsa, in varie località del nostro territorio. Il primo episodio si è verificato poco dopo le 2 e 30 in via Brescia a Soncino, nei pressi del Parco La Predera, dove in una aggressione sono rimasti coinvolti un 22enne e un 27enne; uno dei due giovani è stato trasportato in ospedale a Crema in codice verde. Indagano i carabinieri di Crema.

Poco dopo le 3, in viale Santuario a Castelleone, si è scatenata una rissa e ad avere la peggio è stato un 17enne trasportato anch'esso al Maggiore di Crema, stavolta in codige giallo. Anche in questo caso indagano i carabinieri di Crema.

Il terzo episodio risale a poco dopo le 4 quando, in vicolo Buonarroti a Ostiano, si è accesa una lite che ha portato alla medicazione sul posto di una 31enne. Stavolta, ad indagare sull'episodio, sono i carabinieri di Cremona.