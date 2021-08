Rissa nella notte in via Crispi, un ferito trasportato in ospedale

CREMA - Una violenta lite nel cuore della notte: quattro i protagonisti, poco prima dell’una in via Crispi, all’altezza del parco pubblico noto come Campo di Marte. Ma grazie all’intervento degli agenti della Polizia locale, di pattuglia nelle vicinanze, gli animi surriscaldati sono stati riportati rapidamente alla calma, sebbene uno dei coinvolti sia dovuto ricorrere comunque alle cure dei medici del Pronto soccorso cittadino, come confermato dal comandante dei vigili, Dario Boriani. «Abbiamo richiesto l’intervento dell’ambulanza del servizio d’emergenza 118. Ma si trattava di conseguenze di lieve entità». Oltre agli agenti in forza al comando di piazzetta Croce Rossa, è quindi giunto un equipaggio della Croce Verde. E il ferito è stato trasferito al padiglione di emergenza ed urgenza di largo Dossena già pochi minuti dopo l’una.

In base a quanto appurato dal personale della Polizia locale, il diverbio sarebbe stato innescato da «futili motivi». E non è escluso che a far salire la tensione tra i quattro sia stato pure qualche bicchiere di troppo. Fatto sta che i toni si sono accesi dopo la mezzanotte, sino a quando i quattro sono passati a spintoni e insulti. Ma giusto in quel frangente — come detto — un equipaggio dei vigili si è trovato a transitare lungo la via Crispi. E gli agenti sono subito intervenuti. Tuttora in corso le verifiche sull’episodio, anche per comprendere se, da parte della persona rimasta contusa, vi sia l’intenzione di sporgere querela per lesioni riportate.