Rifiuti, nei condomini rimangono i cesti metallici

CREMONA - I cesti metallici (trespoli) finora utilizzati nei condomini per la raccolta dei rifiuti indifferenziati resteranno e non saranno ritirati dal proprietario, che è Linea Gestioni, a meno che non sia lo stesso condominio a chiederne la rimozione. E per raccogliere i rifiuti derivanti dalla pulizia delle parti comuni verrà consegnata agli amministratori una dotazione di sacchi azzurri con il Tag del condominio e provvederanno loro a distribuirli a chi è incaricato: imprese, residenti o personale dipendente dal condominio. Questi sacchi saranno esentati dalla tariffazione e il servizio di rimozione avverrà a titolo gratuito. Sono queste le principali novità emerse nel corso dell’incontro che si è svolto in videoconferenza fra l’assessore alla partita Maurizio Manzi, la dirigente del Comune Mara Pesaro e alcuni amministratori di condominio che hanno definito «soddisfacente» il confronto di ieri mattina. «Abbiamo trovato grande apertura e disponibilità all’ascolto delle nostre proposte e dei nostri suggerimenti — spiega Leonardo Orlandoni, presidente provinciale dell’Unione nazionale amministratori di immobili —. I nostri amministrati ci chiedono informazioni e noi ora siamo in grado di rispondere.