«Puliamo il mondo»: e si comincia dal quartiere San Bernardo

CREMONA - Proseguono gli appuntamenti della Festa del Volontariato costruiti all’interno del laboratorio “Ripartire dai Territori” in sinergia tra associazioni della città e Comitati di Quartiere. In particolare sabato 18 settembre nel quartiere 5 San Bernardo, Borgo Loreto, Naviglio si svolgerà ‘Puliamo il Mondo’ un’azione collettiva di pulizia degli spazi verdi del quartiere promossa dal ‘Circolo Legambiente Vedoverde’ di Cremona e dal Comitato di Quartiere 5.

L’appuntamento è alle ore 9.30 a Palazzo Duemiglia in Largo Madre Carelli 5: sono attesi tutti i cittadini e in particolare gli abitanti del quartiere e i volontari delle associazioni che stanno partecipando alla Festa del Volontariato ‘diffusa’ promossa da CSV Lombardia Sud, Centro Quartieri e Beni Comuni del Comune di Cremona e Forum del Terzo Settore.

Puliamo il Mondo è l’edizione italiana di Clean Up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo. Con questa iniziativa vengono liberate dai rifiuti i parchi, i giardini, le strade, le piazze, i fiumi e le spiagge di molte città del mondo. Portata in Italia nel 1993 da Legambiente, che ne ha assunto il ruolo di comitato organizzatore, è presente su tutto il territorio nazionale grazie all’instancabile lavoro di oltre 1.000 gruppi di “volontari dell’ambiente” che organizzano l’iniziativa a livello locale in collaborazione con associazioni, aziende, comitati e amministrazioni cittadine.

“Qualcuno la raccoglierà”, il motto della 29esima, è un messaggio chiaro e diretto: una grande comunità di volontari, senza arrendersi, è pronta a raccogliere i rifiuti abbandonati. Un gesto di responsabilità che prima o poi scoraggerà comportamenti incivili e non più tollerabili che alimentano il degrado dei nostri territori.

L'appuntamento è organizzato nell'ambito della Trama dei Diritti.

L’appuntamento di sabato 18, che nell’edizione cremonese si avvale della collaborazione di Linea Gestioni (Gruppo LGH), rappresenta un’anteprima della campagna di volontariato ambientale che avrà il suo clou a livello nazionale il 24,25 e 26 settembre.

Le iniziative si svolgeranno nel pieno rispetto norme Covid-19 Per informazioni https://www.puliamoilmondo.it/ Tel 333.8243898.