Festa del volontariato, domenica secondo appuntamento al Quartiere 2

CREMONA – A distanza di una settimana esatta dal primo appuntamento al Quartiere 5, la Festa del Volontariato diffusa torna domenica 12 settembre dalle 10 alle 19 al Quartiere 2 (Boschetto-Migliaro) in via Fratelli d’Italia e parco degli Alpini. La proposta della Festa del Volontariato diffusa è stata costruita all’interno del Laboratorio Territoriale del Volontariato Ripartire dai Territori, un percorso di confronto attivato da CSV Lombardia Sud, Forum del Terzo Settore e Comune di Cremona – Centro Quartieri e Beni Comuni, che ha coinvolto i volontari di circa 30 associazioni e i rappresentanti dei due Comitati di Quartiere. Al progetto, costruito grazie alla sinergia attuata con la parrocchia del Boschetto e il Comitato di Quartiere 2, hanno aderito moltissime realtà territoriali, che saranno presenti domenica alla festa.

La parrocchia del Boschetto era già attiva nella tradizionale Sagra del Boschetto, con una serie di iniziative già in atto. Questo ha permesso una forte contaminazione e collaborazione fra le realtà che promuovono la Festa e la stessa parrocchia tanto che anche alcuni spazi dell’oratorio saranno coinvolti nell’iniziativa. Fondamentale è stato il coinvolgimento del Comitato del Quartiere 2, che da subito si è attivato per una partecipazione ampia dei cittadini della zona. La giornata si preannuncia molto significativa per il quartiere anche per la contemporanea inaugurazione del Parco Verdello e del murale dedicato a Romolo, realizzato un gruppo di giovani ragazzi guidati nel progetto dall’artista Marco Cerioli grazie al Progetto Cremona d'Estate finanziato da Regione Lombardia sul Bando Estate Insieme. Tra i partner di questi eventi da segnalare ATS Val Padana, Azienda Sociale Cremonese, ASST Cremona, Fondazione Banca dell’Acqua, Padania Acque, Fondazione Comunitaria e Cassa Padana.

Programma di domenica 12 settembre 2021 - Quartiere 2

ore 10.00 apertura della Festa, saluto istituzioni, inaugurazione Parco Verdello e murale con intrattenimento musicale a cura del Coro “JOY VOICES” di Casalmaggiore

ore 15.00 - 16.00 animazione musicale con associazione GO ON

ore 18.00 - 19.00 intrattenimento musicale con “ALL’IMPROVVISO” – Carolina Marabotti e Amanda Roberts, vocalist e Matteo Chirivì, chitarra

Durante la giornata:

giochi gonfiabili per bambini in oratorio (al pomeriggio)

letture in Braille a cura dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (tutto il giorno)

animazione a cura dell’associazione Orizzonti Latini (al pomeriggio)

animazione a cura volontarie e volontari del Servizio Civile Universale (tutto il giorno)

presentazione bacheca ‘Cerco/Offro Volontari’ a cura di CSV Lombardia Sud (tutto il giorno)

laboratorio bio-psico-sociale a cura di ASC e ASST Cremona (tutto il giorno)

spazio di valorizzazione dell’acqua pubblica a cura di Padania Acque (tutto il giorno)



Le due giornate saranno un momento di festa in cui ritrovarsi, incontrarsi, riallacciare conoscenze e amicizie e riportare in uno spazio collettivo alcune delle riflessioni condivise nel Laboratorio, scommettendo sulle potenzialità generative di queste inedite alleanze. Il prossimo anno vi sarà anche il rinnovo di molti Comitati di quartieri e a maggior ragione il raccordo tra istituzioni e Terzo settore è auspicabile per promuovere la partecipazione dei giovani, le relazioni di vicinanza e prossimità e quelle tra le associazioni, la cura dell’ambiente e dei beni comuni, l’attenzione alle persone fragili.

Info: www.festavolontariato.org