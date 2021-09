Hub Sapiens, partenza sprint: fatte 670 dosi

CASTELVERDE - Tanti i lavoratori e molti studenti fra coloro che si presentati ieri mattina all'hub. E la prima mattina nella nuova struttura ha retto bene il battesimo sotto la guida di Antonella Laiolo, responsabile del Servizio Vaccinale dell’Asst di Cremona. Solo qualche piccolo problema informatico nel collegamento dei computer dei medici, presto risolto, ha rallentato un poco la vaccinazione in alcuni casi. Ma per il resto la nuova procedura si è dimostrata molto veloce. A differenza di quanto avveniva in fiera, Infatti, all’hub Sapiens si fa una coda sola: anamnesi e vaccinazione avvengono nello stesso box.

Nove le postazioni e 11 i medici in servizio ieri mattina, insieme a 15 infermieri e una decina di volontari di Auser, Siamo noi e Protezione civile. Schierati alle postazioni di accettazione anche tre impiegati amministrativi e altri due al lavoro nel back office con sportello a disposizione per informazioni all’utenza nella zona di attesa post vaccinazioni. Nella mattinata il ritmo è stato di 95 somministrazioni all’ora e alle 12,30 il bilancio era di 450, per arrivare a 670 a fine giornata.

«Siamo leggermente in overbooking — spiegava ieri mattina Giampietro Morstabilini, dirigente delle professioni sanitarie dell’Asst di Cremona e manager gestionale della nuova struttura — perché dobbiamo gestire anche le persone prenotate a Soresina e ‘travasate’ qui. Quanto ai problemi informatici, li abbiamo risolti velocemente. Poste non aveva ancora girato sul nuovo hub la configurazione di accesso di alcuni pc dei medici incaricati dell’anamnesi dei pazienti».

Il punto debole del nuovo hub è il parcheggio, 90 posti per gli utenti e 30 per il personale. L'appello di Morstabilini è di presentarsi in orario: «Il sistema regge se le persone arrivano all'orario stabilito o al massimo 10 minuti prima».

Intanto in vista del calo delle prenotazioni domenicali che si sta verificando dall’inizio dell’estate, il 19 l’hub sarà aperto solo fino alle 12. E dal 4 ottobre resterà chiuso nel fine settimana.

A sorvegliare la situazione viabilistica ieri mattina c'erano la comandante ad interim della Polizia locale di Cremona, Mariarosa Bricchi, un ufficiale e un agente in supporto al vigile di Castelverde. «Stiamo osservando la situazione del traffico in uscita che va a immettersi sulla rotonda e che potrebbe richiedere interventi. Valuteremo in queste ore». I vigili inoltre ieri osservavano il flusso di auto e pedoni per intervenire su indicazioni e cartelli.

L'hub comunque risulta ben segnalato e facilmente raggiungibile. «Avevo appuntamento alle 8,50 — ha spiegato Roberta, 22 anni — e alle 9,15 sono già qui in sala di attesa post vaccinazione. Tutti bravi e gentili».

Anche Sarah, 22 anni, studentessa di Cremona ha sottolineato: «Sono stati velocissimi, più di quando ho fatto la prima dose. E anche la mano dell’infermiera è stata più leggera». Nuovo hub promosso anche da Ildiz Agiali, di Perischello e originaria della Turchia, accompagnata dalla figlia Melissa di 16 anni, già immunizzata: «Tutto molto semplice e ben indicato. Tutto è filato liscio e molto velocemente»,

Alle 12, poi, c’è stata l’inaugurazione ufficiale alla presenza di Rosario Canino (direttore sanitario dell’Asst), Salvatore Mannino (direttore generale Ats Val Padana), degli assessori del Comune di Cremona Rosita Viola e Simona Pasquali, del sindaco di Castelverde, Graziella Locci, Giovanni Gagliardi (vicepresidente della Provincia), Elena Milanesi (responsabile provinciale della Protezione Civile), Katja Acquaroli (presidente Sapiens), Claudio Bodini (Siamo Noi Onlus), Manuela Cavedagna (Auser) e del cappellano dell’ospedale don Marco Genzini, che ha benedetto i locali.