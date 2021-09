Vaccini: Fontana, pronti per la terza dose dal 20 settembre

MILANO - «Dal 20 o 21 settembre saremo pronti ad iniziare questa terza fase, rispettando le indicazioni che ci vengono da Roma di somministrare prima i fragili e ai pluripatologici. Se poi sarà necessario estenderlo a tutta la popolazione, siamo pronti». Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo alla trasmissione 'Morning News' su Canale 5.

Sull'estensione del Green pass, all’interno della Lega, «non è che ci sia una 'linea Giorgetti', né una 'linea non Giorgetti', credo che ci sia semplicemente il tentativo di applicare delle misure in modo tale di dare il meno fastidio possibile ai cittadini, in modo da evitare che si possano creare delle tensioni sociali e in modo che si possano rispettare le regole». «Ad esempio sui controlli - ha aggiunto Fontana -, bisogna trovare chi li fa e soprattutto capire chi ha la titolarità per svolgere questi controlli. Non è che sia una cosa così semplice. Credo che con le scelte attuali stiamo rispettando le decisioni del governo».

«Da quello che mi dicono gli esperti, se dovessimo raggiungere una parte ancor maggiore di quella popolazione che fino ad oggi non si è vaccinata, è molto probabile che non si debba arrivare a un nuovo lockdown». «Con il vaccino - ha continuato il governatore -, anche nella peggiore delle ipotesi, si crea un’infezione che non comporta nessuna conseguenza grave: chi si ammala si prende un raffreddore con un pò di mal di gola. Si crea quindi una situazione che non porta ad occupare gli ospedali né uno stop alla gestione della sanità, che è il vero problema». (ANSA)