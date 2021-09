Olmeneta e Scandola Ripa d'Oglio bocciano la fusione

OLMENETA/ SCANDOLARA RIPA D'OGLIO/ CORTE DE' FRATI/ GRONTARDO - Doveva essere un Comune di circa 4.500 abitanti; avrebbe dovuto chiamarsi Oglio Ciria. Invece Olmeneta e Scandolara hanno detto 'NO'. Salta tutto: niente fusione, niente Comune unico. È questo il clamoroso risultato uscito dalle urne al termine di una lunga giornata in cui gli elettori di Corte de’ Frati, Grontardo, Olmeneta e Scandolara Ripa d’Oglio (circa 3.800 in tutto) hanno votato per uno storico referendum. Ha vinto il No, ne bastava uno per far saltare il banco. E così è stato. Inutile la vittoria del Sì alla fusione a Grontardo e a Corte de' Frati.