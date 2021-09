Oglio Ciria: oggi si vota

Seggi aperti nei quattro comuni dell'Oglio Ciria ovvero Corte de' Frati, Olmeneta, Scandolara Ripa d'Oglio e Grontardo. I cittadini sono chiamati ad esprimere un parere referendario consultivo in merito alla fusione dei 4 enti locali.

Le votazioni proseguiranno fino alle 22, dopodiché inizierà lo spoglio con il risultato finale. Il processo di fusione avrà il via libera solo se in tutti e quattro i comuni si avrà la maggioranza dei sì. Obiettivo? Costituire un Comune unico di 4.500 abitanti.

Nell’ultimo volantino distribuito casa per casa dai sostenitori del Comitato per il Sì, guidato da Franco Carrara, c’è anche lo spazio per un ringraziamento: «Si ringraziano i sindaci e i consigli comunali per la convinzione e determinazione con cui hanno fatto la coraggiosa proposta dell’accorpamento dei Comuni che permetterà di affrontare meglio le sfide che ci attendono. Si ringraziano tutti i cittadini che andranno a votare per il referendum perché è nell’adempimento del diritto - dovere del voto che si realizza la democrazia».