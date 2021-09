CREMONA - La nuova Festa del Volontariato in modalità ‘diffusa’ ha preso il via questa mattina al Quartiere 5 Borgo Loreto-San Bernardo-Naviglio: grazie all’organizzazione dell’Associazione La Città dell’Uomo, in piazza Amigoni e in piazza Patrioti sono stati allestiti circa 60 spazi espositivi di realtà associative del volontariato ed hobbisti. Una giornata ricca di proposte alla quale sono invitati tutti i cittadini cremonesi, in attesa di replicare domenica 12 settembre al quartiere Boschetto.

L'iniziativa, curata da CSV Lombardia Sud, Centro Quartieri e Beni Comuni del Comune di Cremona e Forum Provinciale del Terzo Settore, ha preso forma anche grazie al laboratorio territoriale al quale hanno partecipato volontari di associazioni e rappresentanti dei Comitati di Quartiere.

Significativa la presenza delle istituzioni per sottolineare la connessione tra soggetti del Terzo Settore, sistema pubblico e mondo profit: partner della festa sono infatti Ats Val Padana, Azienda Sociale Cremonese, Asst Cremona, Fondazione Banca dell’Acqua, Padania Acque, Fondazione Comunitaria e Cassa Padana.