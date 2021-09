11 Settembre, il giorno che ha cambiato la storia

CREMONA - Un attacco terroristico senza precedenti, che appare come una vera e propria dichiarazione di guerra, colpisce gli Stati Uniti l'11 settembre 2001. Gli attentati dell'11 settembre 2001 furono una serie di quattro attacchi suicidi coordinati, compiuti contro obiettivi civili e militari degli Stati Uniti d'America da un gruppo di terroristi appartenenti all'organizzazione terroristica al Qaida. Gli attacchi causarono la morte di 2.977 persone (più 19 dirottatori) e il ferimento di oltre 6.000. Negli anni successivi si verificarono ulteriori decessi a causa di tumori e malattie respiratorie legate alle conseguenze degli attacchi. Per questi motivi e per gli ingenti danni infrastrutturali causati, tali eventi sono spesso considerati dall'opinione pubblica come i più gravi attentati terroristici dell'età contemporanea. Nel ventesimo anniversario da quell'immane tragedia, il giornale La Provincia di Cremona e Crema ha voluto regalare ai propri lettori un inserto di 16 pagine in uscita nell'edizione di domani, 11 settembre 2021. All'interno dell'inserto la ricostruzione dell'attacco, le testimonianze dei cremonesi che erano a New York e Washington, le riflessioni di filosofi e docenti, curiosità e retroscena.

Ecco il film di quelle ore drammatiche:

- 8,45 (ora locale, le 14:45 in Italia): un aereo si schianta

contro una delle torri gemelle del World Trade Center a New

York.

- 9,05: un secondo aereo si schianta contro l'altra torre del

World Trade Center.

- 9,18: il presidente George W. Bush, immediatamente informato

del disastro, cancella gli impegni della mattinata.

- 9,20: l'Fbi indaga sulla possibilita' che i due atti siano

frutto di un atto di terrorismo. A New York si apprende che l'

Fbi era stato messo in allerta per il possibile dirottamento di

un aereo poco prima dell'impatto dei due aerei.

- 9,28: fonti del governo parlano di un attentato.

- 9,30: sono evacuati la Borsa del Nymex e il New York

Mercantile Exchange.

- 9,32: il New York Stock Exchange, la Borsa Valori di Wall

Street, rinvia l'apertura del mercato.

- 9,33: si apprende che uno degli aerei kamikaze era un Boeing

767 delle American Airlines dirottato da Boston.

- 9,35: comincia l'evacuazione del New York Stocks Exchange, la

Borsa valori di Wall Street.

- 9,36: la rete tv Cnbc parla di almeno sei morti accertati e

un migliaio di feriti.

- 9,40: la polizia avverte le persone vicine al World Trade

Center che un terzo aereo potrebbe avvicinarsi alle due torri.

- 9,42: la televisione di Abu Dhabi comunica che il Fronte

democratico per la liberazione della Palestina ha rivendicato il

doppio attentato.

- 9,45: viene evacuata la Casa Bianca.

- 9,45: un incendio divampa al Pentagono che viene fatto

evacuare. L'incendio e' forse causato dall'esplosione di un

aereo.

- 9,47: e' evacuato il dipartimento al Tesoro. Evacuati per

precauzione anche altri grattacieli.

- 9,48: un incendio divampa sul Mall di Washington, non lontano

dalla Casa Bianca.

- 9,48: la Borsa Valori di Wall Street annulla l'apertura.

- 9.49: il Congresso e il ministero del Tesoro a Washington

sono fatti evacuare in seguito a minacce terroristiche.

- 9,53: scoppia un incendio al dipartimento alla Difesa che

viene fatto evacuare.

- 9,53: la Federal Aviation Administration chiude tutti gli

aeroporti degli Stati Uniti.

- 10,00: la Cnn mostra una nuova enorme esplosione su una delle

torri gemelle del World Trade Centre.

- 10,00: il personale dell'Onu scende per precauzione nei

sottosuoli.

- 10,03: Il Fronte democratico per la liberazione della

Palestina (Fdlp) smentisce di essere responsabile degli

attentati.

- 10,03: viene evacuato il grattacielo Sears a Chicago.

- 10,07: crolla il primo grattacielo colpito a New York.

- 10,08: il segretario di Stato Colin Powell lascia il Peru'

dove si trova per l'assemblea generale dell'Osa e rientra negli

Usa.

- 10,11: la rete tv NY1 informa che il secondo aereo che ha

colpito il Wtc e' stato dirottato dall'aeroporto di Boston ed

era della United Air Lines.

- 10,20: per precauzione e' fatto evacuare il palazzo di Vetro.

- 10,27: tutti i voli transatlantici per gli Usa sono dirottati

sul Canada.

- 10,27: crolla la seconda torre del World Trade Centre.

- 10,28: si diffonde la voce di un'autobomba esplosa davanti al

dipartimento di Stato a Washington che provoca un incendio.

- 11,34: si apprende che due aerei usati negli attentati

avevano in totale 156 persone a bordo.

- 11,36: un funzionario del dipartimento di Stato smentisce che

una autobomba sia esplosa davanti alla sede del ministero.

- 12,26: crolla un altro palazzo vicino al World Trade Center

per i danni provocati dalle esplosioni.

- 12,39: La polizia di New York parla di migliaia tra morti e

feriti.