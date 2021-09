Aggressione nel cuore della notte, 36enne trasportato in ospedale

CREMONA - Un 36enne è stato trasportato in ospedale (in codice verde) in seguito ad una aggressione avvenuta poco dopo le 4 e 30 di questa notte in via del Giordano. Sul posto sono intervenuti una pattuglia della polizia e l'ambulanza della Croce Verde che ha prestato i primi soccorsi all'uomo, poi trasferito al Maggiore. E proprio i poliziotti della Questura sono incaricati di fare luce sull'episodio.