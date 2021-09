Giustizia Giusta e eutanasia legale: i Radicali promuovono i referendum tra i detenuti

CREMONA - Ieri, 8 settembre, una delegazione dell’Associazione Radicale Fabiano Antoniani si è recata presso la Casa Circondariale di Cremona per raccogliere le firme dei detenuti sul referendum per la legalizzazione dell’eutanasia promosso dall’Associazione Luca Coscioni e da Radicali Italiani e sui sei referendum del pacchetto Giustizia Giusta promossi dal Partito Radicale. L’iniziativa cremonese rientra nella mobilitazione promossa a livello nazionale da Radicali Italiani, che fino al 20 settembre vedrà numerosi esponenti radicali, attivisti e autenticatori entrare negli istituti di pena italiani per garantire l’esercizio dei diritti civili e politici all’interno dei luoghi più dimenticati del Paese.

«Abbiamo ritenuto di aderire a questa iniziativa – hanno dichiarato i radicali cremonesi all’uscita dalla casa circondariale di Cà del Ferro – per garantire pienamente l’esercizio dei diritti politici e civili alla popolazione detenuta su temi molto sentiti dalla popolazione carceraria. Durante la raccolta firme abbiamo potuto riscontrare grande sensibilità e interesse dei detenuti sulle iniziative referendarie proposte, in particolare sui sei referendum del pacchetto Giustizia Giusta, e, più in generale, una forte attesa per le risposte che istituzioni e politica sapranno dare ai temi della riforma del sistema giustizia nel nostro Paese”.