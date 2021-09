"Vaccino, libera scelta: gli eroi oggi trattati come untori"

CREMA - Uno scontro tra sindacati, per pochi lavoratori e per poche decine di euro. L’Unione Sindacale di Base scende in campo contro le segreterie provinciali di Cgil, Cisl e Uil, in merito alla posizione che queste ultime hanno preso con l’Azienda ospedaliera sull’accordo sulle Risorse aggiuntive regionali 2021, firmato di recente. «Durante l’incontro con l’Azienda — afferma Luigi Degani di Usb — i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto con forza alla direzione ospedaliera la sospensione senza stipendio per gli operatori sanitari che rifiutano di sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria. Non soddisfatti, prima di sottoscrivere l’accordo sulle risorse aggiuntive hanno chiesto che ai dipendenti non vaccinati vengano conteggiate le assenze dal servizio per positività al Covid, le quali andranno ad incidere negativamente sul calcolo della spettante quota di risorse».

Secondo Degani, Cgil, Cisl e Uil sono stati più realisti del re. «È la prima volta che un sindacato si accanisce in questo modo contro dei lavoratori. Pensate che il direttore del personale ha sempre evitato l’argomento. Stiamo parlando di pochissimi lavoratori e poche decine di euro, perché questo accanimento? È una cattiveria». Usb dice sì ai vaccini ma senza obblighi: «Noi siamo favorevoli alla vaccinazione ma come libera scelta — afferma Degani — così, invece, sembra di essere ai tempi dell’inquisizione. Gli stessi professionisti che un anno fa venivano chiamati eroi rischiando la vita al fianco degli attuali colleghi vaccinati, adesso sono accusati ingiustamente di essere gli untori della patria, ricattati con l’arma della sospensione dello stipendio».