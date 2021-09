Raid vandalico notturno al campo Scuola di via Corte a Cremona

CREMONA - Nelle scorse notti il campo Scuola di Cremona è stato visitato dai vandali. Dopo aver rotto i lucernari dei magazzini, gli intrusi si sono introdotti nei depositi sperando di trovare chissà quali oggetti di valore, ma le attrezzature dell’atletica non sono facilmente rivendibili sul mercato per ottenerne un ricavo. La bravata si è conclusa con tanta confusione, scritte sui muri, danni alle strutture e agli attrezzi sportivi, vetri e finestre rotte, giavellotti usati come grimaldelli, armadietti sfondati e oggetti vari buttati a terra, il tutto forse per dispetto.

Quello che questo episodio ha principalmente lasciato nei frequentatori del campo è il senso di frustrazione, soprattutto pensando al ruolo sportivo educativo che il campo scuola riveste. Tecnici, volontari, genitori e atleti trascorrono gran parte del loro tempo libero presso la struttura di via Corte, quasi una seconda casa che accoglie chiunque si avvicini al mondo dell’atletica anche solo come curioso e vedono in questo gesto di gratuita inciviltà uno stimolo per rimboccarsi le maniche e insistere nell’educazione sportiva dei piccoli e grandi atleti.