Crema-Milano, i pendolari arrivano alla stazione 'sbagliata'

CREMA - A Milano sono arrivati in orario, ma molti pendolari hanno dovuto giocoforza scendere alla stazione di Milano Lambrate e non a quella di Porta Garibaldi, con l’inevitabile accumulo di ritardo dovuto alla necessità di utilizzare altri mezzi pubblici (tram o metropolitana) per raggiungere il posto di lavoro. Per alcuni di loro è servita oltre mezz’ora in più del solito per arrivare a destinazione. Mattinata difficile quella di ieri per i viaggiatori cremaschi che si recano nel capoluogo regionale utilizzando i treni diretti (senza cambio a Treviglio). Prima dell’alba si è registrato un guasto sulla linea ferroviaria tra le stazioni di Lambrate e Porta Garibaldi (quest’ultima capolinea di alcune corse in arrivo dal Cremasco). Impossibile dunque per i convogli in servizio proseguire sino alla destinazione ultima. In apertura di giornata è risultato regolare solo il percorso del diretto 10602 delle 5,34 da Cremona, atteso in città alle 6,11. Questo perché il treno in questione ha come capolinea Milano Certosa e dunque, una volta giunto a Lambrate, ha deviato dal percorso degli altri convogli.