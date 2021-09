Avis, donazioni record: 2.800 in otto mesi

CREMA - L’Avis di Crema mostra i muscoli e lo fa con una maxi premiazione e numeri in netta crescita sull’andamento degli ultimi mesi, sia come donazioni, aumentate di oltre il 25%, sia con l’incremento del numero degli iscritti. Ieri nel tardo pomeriggio al parco Chiappa di via Monte di Pietà, dove l’Associazione volontari del sangue ha la propria sede, si è svolta la cerimonia di consegna dei distintivi ai soci più assidui. Ben 578 gli invitati, anche se non tutti si sono presentati: un numero mai registrato in passato, frutto della forzata interruzione per pandemia. Nel 2020, infatti, l’analoga cerimonia era stata annullata. Di questi sono 23 coloro che hanno superato le 100 donazioni, a cui vanno aggiunti i 26 che hanno tagliato il traguardo delle 75 . In apertura il presidente Roberto Redondi ha tenuto un breve intervento in cui ha snocciolato i numeri confortanti degli ultimi mesi. «Nel 2020 i soci attivi erano 1.601, mentre a fine agosto siamo saliti a 1.677 quindi l’incremento è di 76 donatori». Ancora meglio il dato relativo alle donazioni. «Nel 2020 erano state 3.625 in tutto, tra sangue e intero e plasmaferesi — ha proseguito Redondi —: a fine agosto abbiamo raggiunto quota 2.796. Significa che, se teniamo come riferimento lo stesso periodo del 2020, da gennaio al 31 agosto, siamo a più 528 donazioni».