Ciclista di 69 anni investito da auto, ricoverato all'OglioPo

GUSSOLA - Ciclista 69enne investito da una Opel crossland alle 9,40 all’intersezione tra la provinciale 60 per Solarolo e la provinciale 85 bassa di Casalmaggiore. Il ciclista - V.C. - giungeva dalla strada provinciale 60 e stava attraversando la rotonda per dirigersi in piazza, mentre da Cremona procedeva in direzione Casalmaggiore la Opel condotta da P.C, una 63enne di Gussola. L’uomo, dopo l’urto nella parte posteriore della bici, è stato sbalzato a terra. Sul posto è arrivata anche una eliambulanza, atterrata nel campo sportivo dell’oratorio ma ripartita vuota. Presenti l’autoambulanza e l’auto medica. Il ferito è stato portato all’Oglio Po con codice giallo. Rilievi della polstrada di Casalmaggiore.