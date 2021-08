Terribile scontro frontale, muore 63enne. Grave un 48enne

GUSSOLA - Incidente mortale a Gussola in seguito a uno scontro frontale tra una Fiat Panda è una Renault Captiva. Il sinistro è avvenuto alle 7,45 lungo la provinciale Bassa per Casalmaggiore. La Panda procedeva verso Casalmaggiore ed era condotta da un 63enne e la Captiva da un 48enne che viaggiava in direzione opposta. All’altezza della autocarrozzeria Multicar lo scontro che non ha lasciato scampo al conducente della Panda. Ferito gravemente il 48enne che è stato sottoposto a pratiche rianimatorie ed è stato trasportato in ospedale a Parma in elicottero. Sul posto la eliambulanza di Brescia e la polstrada di Casalmaggiore per i rilievi.

Le due auto coinvolte nell'incidente mortale a Gussola