La comunità commossa per l'ultimo saluto all'ex sindaco Peccati

SPINADESCO - Chiesa gremita per l'ultimo saluto a Ferruccio Peccati. Tanti gli amici, gli amministratori e gli ex sindaci che hanno partecipato alla messa celebrata da don Fabio Sozzi con a fianco don Pietro Samarini. Peccati aveva 76 anni ed era malato da tempo. Primo cittadino del paese dal 2004 al 2014, Ferruccio Peccati ha sempre dato il massimo per il borgo in riva al Grande Fiume e da presidente dell'associazione Dal Po al Rodano è stato l'anima del gemellaggio con i francesi di Soyons.