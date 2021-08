Addio a Ferruccio Peccati, sindaco per dieci anni

SPINADESCO - Grande cordoglio a Spinadesco per la scomparsa dell'ex sindaco Ferruccio Peccati. Aveva 76 anni ed era malato da tempo. Primo cittadino del paese dal 2004 al 2014, Peccati ha sempre dato il massimo per il borgo in riva al Grande Fiume e da presidente dell'associazione Dal Po al Rodano è stato l'anima del gemellaggio con i francesi di Soyons. L'attuale primo cittadino Roberto Lazzari lo ricorda come "una persona schietta e un grande maestro, un amministratore intelligente, capace nei momenti difficili di sdrammatizzare con le sue battute di spirito". Peccati lascia nel dolore la moglie Adriana e i figli Davide e Gianmarco. I funerali si svolgeranno a Spinadesco mercoledì mattina alle 10. Poi la salma verrà cremata.