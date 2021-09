Pediatria e Psichiatria, i reparti verso il ritorno a «casa»

CREMA - La ristrutturazione della Psichiatria è in dirittura, con tre mesi di anticipo sulla tabella di marcia, quella di Pediatria rispetta i termini: «A breve, nel giro di qualche settimana — assicurano dall’ufficio tecnico dell’Asst — potrà lasciare la sistemazione provvisoria della palazzina e tornare al primo piano del monoblocco. Per la Psichiatria, poi, siamo davvero agli sgoccioli». Per quanto riguarda quest’ultimo reparto, è stato interessato dai lavori di completamento della ristrutturazione iniziati l’anno scorso insieme alla nuova ala del Pronto soccorso, ma interrotti per concludere rapidamente l’intervento di sistemazione del padiglione d’emergenza, anche per far fronte all’emergenza Covid.

Il principale cantiere, per complessivi 1,1 milioni di euro, ha comunque riguardato la Pediatria. Tra il piano rialzato e l’intero livello uno, sono stati messi a norma gli impianti, rifatte le stanze, gli spazi comuni, gli ambulatori visita e medici, le sale d’attesa, l’area comune e il locale per il gioco gestito dalle volontarie dell’Associazione bambini in ospedale. Una ridistribuzione degli spazi, insomma, per ottenere al primo piano camere di degenza abbastanza ampie da poter accogliere anche il genitore che si ferma durante le ore notturne e da permettere la realizzazione dei bagni interni. Un locale verrà riservato a pazienti infettivi-immunodepressi e un secondo sarà utilizzato dalla neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza.

«In linea con i requisiti di accreditamento, saranno inseriti due posti tecnici per la medicina ad alta complessità, oltre a spazi ludici — precisa il direttore generale dell’Asst Germano Pellegata —: al piano terra troveranno posto invece gli ambulatori, attualmente dislocati nella palazzina esterna al nosocomio. Gli interventi sono mirati a ottimizzare gli spazi per l’attività e garantire un percorso di cura in linea con gli standard del servizio sanitario regionale». La riqualificazione impiantistica ha comportato la ricostruzione di tramezze interne e il rifacimento delle finiture. Ma anche l’installazione di nuovi impianti di trattamento aria, l’adeguamento di quelli elettrici e del sistema antincendio. Un impianto di gas medicinali è stato collegato alle camere. Nuovi anche i dispositivi idro-sanitario. Infine, sostituiti i serramenti.

