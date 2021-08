CREMA - Il dibattito è stato innescato da Alex Corlazzoli, ex assessore del Comune di Crema, che ha proposto di intitolare l'ospedale Maggiore di Crema a Gino Strada. A ruota, sono fioccati i suggerimenti: sui social sta rimbalzando il nome di Luigi Ablondi, per oltre un decennio direttore generale dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Crema, mentre il Movimento Giovani Padani rilanciano con l'idea di dedicare la struttura ospedaliera a tutte le vittime del Covid. E in lista ci sarebbero anche altre personaggi legati al territorio cremasco. Voi a chi vorreste fosse intitolato l'ospedale di Crema?