San Giovanni in Croce, iniziata l'asfaltatura dell'Asolana

SAN GIOVANNI IN CROCE - Come anticipato nei giorni scorsi dal sindaco Pierguido Asinari, l’Anas ha iniziato i lavori di asfaltatura della statale 343 Asolana in territorio di San Giovanni in Croce e non solo. Le opere non riguarderanno solo il centro abitato del paese, ma saranno asfaltati anche diversi tratti dissestati fuori dal centro abitato, sia in direzione Casalmaggiore sia in direzione Piadena, venendo a interessare anche il territorio di questi due paesi. Si tratta precisamente di lavori di ripristino di più segmenti compresi dal chilometro 28 al chilometro 42 della statale. Di fatto la sistemazione andrà dalla rotatoria Sereni di Casalmaggiore alla tangenziale di Piadena, così come precisa la nota inviata da Anas.