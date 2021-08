Asolana: incroci e passaggi pedonali, maxi intervento

SAN GIOVANNI IN CROCE - Attraversamenti in sicurezza per i pedoni e rilevatori di velocità per chi entra in paese. Nuovi importanti interventi sul fronte della sicurezza stradale a San Giovanni in Croce con il posizionamento di impianti di illuminazione sull’Asolana in prossimità degli attraversamenti pedonali.

Attendevamo da tempo questo momento di asfaltatura, spettante all’ente proprietario della strada, anche per iniziare ad attivare opere che avevamo già progettato su un ambito di nostra competenza, che è quello della segnaletica

«Attendevamo da tempo questo momento di asfaltatura, spettante all’ente proprietario della strada, anche per iniziare ad attivare opere che avevamo già progettato su un ambito di nostra competenza, che è quello della segnaletica. Si tratta di nuove installazioni destinate ad aumentare la sicurezza di chi transita sulle due arterie principali che attraversano il nostro Comune, via Matteotti e via Busi, l’una di proprietà statale, l’altra provinciale», spiega il sindaco Pierguido Asinari.

Gli interventi riguarderanno alcuni punti particolarmente critici per l’utenza vulnerabile, che attraversa strade con un traffico fatto di molti mezzi pesanti. Nello specifico, in ognuno dei tre ingressi principali del paese è stato posizionato un rilevatore di velocità; sono stati inoltre installati passaggi pedonali luminosi. Sulle due vie principali saranno inoltre migliorati alcuni passaggi pedonali, con segnalazione dei pedoni in attraversamento; in questo caso saranno installati segnalatori del tipo «Safety Cross», equipaggiati di sensori in grado di rilevare la presenza di un pedone in prossimità dell’attraversamento, che attivano le lampade luminose lampeggianti poste sul segnale.

«L’intervento è stato cofinanziato nell’ambito del bando regionale per l’assegnazione di contributi per interventi sulla riduzione dell’incidentalità stradale, coordinato dall’ufficio bandi di Casalasca Servizi. Su una spesa prevista di circa 78 mila euro, il contributo è stato del 60 %».

La ditta aggiudicataria dei lavori, nei mesi scorsi aveva già eseguito una serie di verifiche sulle zone d’intervento, predisponendo una campagna di monitoraggio mediante videocamere, allo scopo di verificare la situazione del traffico pre-progetto, da confrontarsi poi con il monitoraggio post-intervento.

«Saranno installazioni che avranno un forte impatto sulla percorribilità della strada. Prossimamente chiederemo all’Anas anche la possibilità di inserire un’apposita segnaletica verticale che possa limitare la velocità dei veicoli che transitano nel nostro centro abitato», conclude Asinari.