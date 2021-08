Un commosso Francesco Gabbani ricorda la piccola Francesca Barbato

VIADANA - "Oggi vorrei dedicare Viceversa alla piccola Francesca che amava questa canzone e che purtroppo non c'è piu'. Mi unisco al dolore dei suoi genitori mandando loro un grande abbraccio. Piccola Francesca, ovunque tu sia, questa canzone oggi suona solo per te!". Queste le toccanti parole che il cantante Francesco Gabbani ha dedicato a Francesca Barbato, la bambina viadanese di 8 anni scomparsa mercoledì scorso a causa di un terribile male. Venerdì al termine del funerale, nella chiesa di San Martino erano risuonate proprio le note di "Viceversa", la canzone di Gabbani che Francesca amava moltissimo e cantava sempre. Un commovente omaggio dell'artista per una dolorosa vicenda che ha toccato il cuore di tutti.