Una terribile malattia ha spento il sorriso a 8 anni di Francesca Barbato

VIADANA - Una malattia terribile, iniziata proprio alla fine dello scorso anno scolastico. Un decorso fulmineo e poi la fine. E' morta nel pomeriggio di mercoledì Francesca Barbato, 8 anni, da qualche tempo ricoverata all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Un dolore indicibile per mamma Greta e papà Nicola Augusto così come per l'altra sorellina Marta. Domani alle 16 il funerale nella chiesa di San Martino.