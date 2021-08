Schianto tra auto nella notte: quattro ragazzi feriti, due gravi

GOMBITO - Schianto nella notte lungo la provinciale 13, nel tratto che attraversa l'abitato di Gombito. Due le auto che si sono scontrate, quattro i feriti: due ragazze di 20 e 21 anni, due ragazzi di 22. L'incidente si è verificato poco dopo l'una: due dei giovani coinvolti, quelli in condizioni più serie, sono stati trasportati in eliambulanza al San Matteo di Pavia; gli altri si trovano invece all'ospedale di Crema. Dinamica in corso di accertamento. Sul posto i carabinieri della compagnia di Crema e i vigili del fuoco.