Vola nella roggia con l'auto: miracolosamente illeso

ROMAMENGO - È finito in una roggia dopo un volo di una manciata di metri: il 19enne al volante della Fiat Panda è uscito pressoché illeso dalla vettura. Un miracolo, a giudicare dalle condizioni della vecchia automobile recuperata dalle acque del canale: praticamente distrutta. Storia delle 10.20, lungo la provinciale 235, nel tratto che conduce da Romanengo a Salvirola. Il neopatentato imbocca il ponticello che scavalca la roggia e perde il controllo dell'auto, che si schianta contro il guardarail. La protezione cede sotto l'urto e la Panda precipita nell'acqua - provvidenzialmente alta meno di un metro - adagiandosi su un fianco. Quello lato passeggero, per fortuna. Lo spavento è enorme, ma il giovanissimo conducente se la cava giusto con una botta e qualche graffio. Sul posto i carabinieri di Crema e la Polstrada di Cremona, oltre ad un'ambulanza del 118. Il ragazzo viene trasportato in ospedale per i necessari accertamenti. Quel che è certo è che poteva andargli molto peggio.