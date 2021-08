Altalena bruciata, Pizzighettone nel mirino dei vandali

PIZZIGHETTONE - Lancio di pomodori contro le case, giochi pubblici bruciati, biciclette rubate. Sono diversi gli episodi che, negli ultimi giorni, hanno fatto tornare alla ribalta il problema vandalismi e l’eccessiva irrequietezza di gruppi di ragazzi.

Uno degli episodi più eclatanti risale a tre giorni fa, quando una cittadina ha segnalato inizialmente schiamazzi a tarda ora e poi l’azione di scherno di alcuni adolescenti: «Mi hanno lanciato pomodori ovunque, sui muri, sul balcone - ha segnalato tramite i social network la donna -. Hanno sporcato dappertutto».

Fatto che inevitabilmente fa ripensare a quanto accaduto nei mesi scorsi, in particolare durante la notte di Ognissanti, quando ad essere lanciate contro le abitazioni erano state uova. Se nel caso dei pomodori nonostante l’evidente e comprensibile fastidio è bastato pulire, la stessa cosa non varrà per una delle altalene dei giardini pubblici comunali: una di quelle che erano state sostituite negli anni scorsi proprio a causa di atti vandalici e che ora è stata parzialmente bruciata, con tanto di resti dell’inspiegabile falò rimasti sulla pavimentazione anticaduta del parco.

Anche l’ennesimo danno ai giochi per i più piccoli ha fatto montare la rabbia fra i residenti, che invocano l’uso delle telecamere per incastrare gli incivili, ma allo stesso tempo si interrogano sul ruolo dei genitori che dovrebbero vigilare maggiormente sulle scorribande serali di questi ragazzini. E infine, anche se in questo caso è difficile attribuire colpe, sono ripresi i furti di biciclette. Gli ultimi, sabato sera e domenica mattina: una due ruote posteggiata di fronte all’oratorio San Luigi è svanita nel nulla, stessa sorte per un’altra lasciata nei pressi della chiesa durante la messa.

Anche per far fronte a tutti questi episodi, i paesi che aderiscono alla convenzione per la Polizia intercomunale hanno richiesto una intensificazione delle uscite in orario serale: a Pizzighettone la prima uscita c’è già stata. In base a quanto concordato durante l’ultima conferenza dei sindaci, i servizi straordinari saranno sei in orario serale (inteso dalle ore 21 alle 24) e sei in orario pomeridiano (dalle 17 alle 20). Si ritiene siano gli orari in cui entrano maggiormente in azione i ragazzi eccessivamente irrequieti, da mesi autori anche di abbandono di rifiuti nelle aree verdi.