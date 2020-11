Lancio di uova e auto imbrattata: sdegno

PIZZIGHETTONE (4 novembre 2020) - Il sindaco striglia i giovani e invita le famiglie a sensibilizzarli. Perché i fiori strappati davanti alla lapide che ricorda i caduti di Cefalonia non sono l’unico atto incivile registrato negli ultimi giorni in paese: si va dai segni di bivacco nei parchi sino a veri e propri gesti vandalici ai danni di privati, come le scritte spray su un’automobile e le uova lanciate contro ai portoni di alcune abitazioni. Episodi che qualcuno classifica come bravate da imputare a gruppi di ragazzi, messe in atto prevalentemente nel weekend di Ognissanti e probabilmente legate anche ad Halloween, ma è innegabile che sporcizia e vandalismi non sono poi così rari nella città murata. Più volte, infatti, sono stati stigmatizzati dai cittadini. Che dopo gli ennesimi raid si dicono indignati e invocano maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio. «Visto che gli autori di questi fatti sono molto probabilmente ragazzi – commenta il sindaco Luca Moggi – il monito va ancora una volta a loro e alle loro famiglie. Non comprendo chi punta il dito contro le forze dell’ordine, perché la responsabilità del singolo dovrebbe essere alla base della buona educazione e dei buoni comportamenti di una società. Non è colpa del carabiniere o del poliziotto che non ha controllato, ma è colpa innanzitutto del ragazzino che ha agito».

