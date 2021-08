Roberto Faliva e la sua foto perfetta

CREMONA - L'istante, l'intuito, l'attimo: una delle foto più belle di Roberto Faliva è quella scattata a S. Siro. Domenica 30 settembre 1984, terza giornata di serie A, la Cremonese di Mondonico - neo promossa - è di scena contro il Milan allenato da Liedholm.

Al 39' Nicoletti scende sulla destra, rientra e di sinistro lascia partire un tiro a giro che si insacca all'incrocio.

La foto di Faliva in bianco e nero è perfetta: Nicoletti in fondo, semicoperto da Di Bartolomei e Icardi, il portiere Terraneo che osserva la palla che gira e va dove lui non può arrivare, Wilkins e Bonomi a centro area osservano la scena, dietro di loro c'è Evani. Sullo sfondo, S. Siro, maestoso, strapieno. Un gol clamoroso che portò la Cremonese in vantaggio (il Milan poi vinse 2 a 1 con doppietta di Hateley nella ripresa).

In varie occasioni la foto è stata pubblicata sul giornale La Provincia e, ogni volta Roberto da sempre appassionato di Cremonese che ha seguito in lungo e in largo su tutti i campi d'Italia se ne compiaceva. Una foto perfetta.