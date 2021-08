Rubavano Rolex con la tecnica dell'abbraccio: due in arresto

CREMONA - Rubavano Rolex e preziosi con la tecnica dell’abbraccio: hanno colpito più volte anche nel Cremasco le due persone, un uomo e una donna di etnia rom, fermate dagli agenti della Squadra Mobile di Verbania. Gli arresti sono scaturiti dopo un’attività d’indagine avviata da diversi furti avvenuti nel Verbano Cusio Ossola tra giugno e luglio di quest’anno. Gli arrestati partivano dalla Lombardia per compiere i furti in diverse province del nord Italia tra cui, appunto, quella di Cremona. Parte della merce rubata è stata trovate nell’auto usata per i colpi, intestata a un prestanome, mentre nel loro appartamento è stata sequestrata, oltre ad una consistente somma in denaro, attrezzatura di precisione per lo smontaggio di orologi e la pesatura di oro e preziosi. Le perquisizioni sono state eseguite con l’ausilio di personale della Squadra Mobile di Milano e del Commissariato di Polizia di Cinisello Balsamo. Il Tribunale di Monza ha deciso per la misura cautelare degli arresti domiciliari.