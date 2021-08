Telelaser in via Eridano: in tangenziale non si sfreccia più

CREMONA - Il volume del traffico è ancora ampiamente ferragostano. I controlli, invece, sono già in assetto autunnale. E non è che l’inizio. Una prova generale dei presidi e dei posti di controllo che dai prossimi giorni saranno allestiti nelle principali arterie della città, a partire dalla tangenziale. Le prove generali sono scattate dalle prime ore di ieri, quando gli agenti della Polizia locale di Cremona hanno piazzato il Telelaser nel tratto di via Eridano che corre lungo l’ex raffineria Tamoil per chi proviene dalla grande rotatoria che dà accesso alla Castelleonese. A partire dalle 8 sono state quattro ore filate di targhe immortalate dal Telelaser, pronto ad evidenziare e a registrare violazioni non appena le vetture sorpassano il limite di velocità, che oscilla tra i 70 chilometri orari (nella parte più vicina alla rotatoria e nel sottopasso di via Milano) e i 50 orari (che scattano proprio a ridosso della piazzola in cui normalmente avvengono i controlli). Domani nuovo round, sempre nella fascia oraria 8 -12, in via Nazario Sauro, mentre sabato 21 agosto gli agenti si posizioneranno con le loro strumentazioni in via Seminario, nella medesima fascia oraria antimeridiana.