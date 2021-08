Autovelox bidirezionale ieri al debutto: controlli in via Boschetto

CREMONA - A sorvegliare le strade della città è arrivato l’Autovelox 106, strumento bidirezionale avanzato, di ultima generazione. L’esordio per il moderno rilevatore di velocità è avvenuto ieri pomeriggio, lungo via Boschetto. Il comandante ad interim della Polizia locale, Mariarosa Bricchi, spiega: «L’investimento si è reso necessario a seguito delle tante segnalazioni da parte dei comitati di quartiere e dei singoli cittadini riguardo ad alcune strade percorse a velocità elevata». Dopo il controllo mirato di ieri, sono altri due i monitoraggi già programmati: oggi dalle 8 alle 11 in via Milano a Cavatigozzi e sabato dalle 14 alle 17 in tangenziale, nel tratto di via Nazario Sauro.



Per il debutto dell’autovelox bidirezionale in via Boschetto, è entrata in azione una pattuglia della Polizia locale guidata dall’agente scelto Claudio Barbieri, che ha posizionato due cartelli di avviso per gli automobilisti: il primo all’incrocio con via Ca’ del Binda e il secondo all’intersezione con la Motorizzazione. Anche la postazione stessa era resa segnalata da un ulteriore cartello. Inoltre, il tratto rettilineo e i colori istituzionali (bianco e verde) del veicolo della Polizia hanno permesso di rendere ben visibile il dispositivo.