Baby vandali a Villa Barni della Scala: distrutti tavoli e panchine

ROBECCO D'OGLIO - Intollerabili atti di vandalismo a Villa Barni della Scala, dove un gruppetto di giovanissimi ha danneggiato seriamente i tavolini e le panchine in cemento della storica residenza di Robecco. Per rompere gli arredi, con grande probabilità, si sono serviti di mazze e bastoni. Come se non bastasse, approfittando del buio della notte, il gruppetto di vandali ha spezzato un tavolino, provocato danni al muro di cinta lanciando le pietre sul prato e alzato qualche tombino in ghisa.



Ma l’atto vandalico non è passato inosservato. Del resto è stato preso di mira uno dei luoghi simbolo per la comunità, frequentato da decine di persone e soprattutto nel periodo estivo da famiglie del posto. Così gli agenti dell’Unione della polizia locale di Pontevico e Robecco d’Oglio, coordinati dal comandante Nicola Caraffini, dopo aver presentato una denuncia contro ignoti hanno avviato le indagini per identificare i protagonisti dei gesti di vandalismo. Nel corso delle ultime serate sono state posizionate all’interno e intorno al parco di Villa Barni della Scala delle telecamere mobili. Gli occhi elettronici stanno aiutando le forze dell’ordine a risalire ai responsabili degli atti vandalici.