Dilagano i rifiuti abbandonati nelle campagne

VIADANA - Ancora rifiuti abbandonati lungo le strade e nelle campagne del Viadanese, individuati dalla Protezione civile nel corso di una delle periodiche perlustrazioni del territorio organizzate insieme con il Comune. I volontari dell’associazione hanno trovato immondizia di ogni tipo lasciata nei luoghi meno di passaggio, in particolare nella zona industriale Gerbolina e a Salina. La squadra della Protezione civile, che ha perlustrato il territorio nell’arco di una mattinata, alla presenza di rifiuti di piccole dimensioni ha provveduto direttamente alla raccolta riempiendo sei sacchi, che sono poi stati portati al Centro raccolta comunale per il corretto smaltimento. Laddove, invece, non è stato possibile prelevare i rifiuti, è partita una segnalazione agli uffici comunali e alla Sesa, la società che si occupa della raccolta sul territorio. «È il caso dei calcinacci rinvenuti in zona Gerbolina o di altro materiale edile trovato sempre nella stessa area», spiega il presidente della Protezione civile Ettore Bergamaschi. «La nostra associazione effettua sopralluoghi periodici e frequenti lungo le strade e le golene, utilizzando i propri mezzi: un pick-up e un side-by-side (un piccolo veicolo su 4 ruote) in grado di raggiungere anche i luoghi meno accessibili».